PSG : un impair choquant de Messi passe mal, l'Argentin prend très cher !

Lionel Messi (34 ans) sera absent face à l’OL en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (20h45). Jusqu’à la dernière minute, le PSG a entretenu le suspense avant de vendre la mèche hier à midi. L’attaquant argentin, rentré mercredi en France, passera désormais ces prochains jours à suivre le protocole médical du PSG et il sera intéressant de suivre ses liens avec Mauricio Pochettino. Hier, le coach argentin en a dit le strict minimum sur l’état de santé de Messi et la gestion de son dossier.

Et pour cause : Jérôme Rothen estime que Messi lui a manqué de respect avant son retour en France. « Je pars du principe que tu dois respecter ton entraîneur, a-t-il récemment soufflé sur RMC Sport. Quand il t'arrive une galère comme ça, l'entraîneur est au-dessus de tout le monde, que tu sois une star ou non. Le boss, celui qui met l'équipe en place, c'est Pochettino. A travers son message où il dit qu'il ne sait pas où est Messi, ça signifie simplement que Messi n'a pas pris son téléphone pour s'expliquer avec Pochettino. Cela explique pas mal de choses. Je trouve ça très choquant de la part de Messi. »

L’ancien milieu de terrain du PSG n’en est pas resté là et a enfoncé Messi. « Pochettino n'est pas respecté par Lionel Messi qui doit être l'homme fort, celui qui montre les "vraies" valeurs. Les autres ne doivent pas le respecter non plus, estime Rothen. Le seul qui le respecte fortement, à mon avis, c'est Kylian Mbappé et ça transpire alors que ça ne sent pas du tout avec les autres. Messi est critiquable sur ce coup. Si tu ne respectes pas ton entraîneur, tu ne peux pas y arriver. Le PSG souffre énormément de ça ces dernières années. »

