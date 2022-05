PSG : un impair de Lionel Messi n’a pas échappé au Qatar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Même quand ils sont « off », les joueurs du PSG arrivent à faire parler d’eux. Après l’escapade de Kylian Mbappé (23 ans) à Madrid, lundi, c’est le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite qui a affolé la planète football. L’attaquant argentin du PSG y a passé les deux jours de repos, accompagné de Leandro Paredes, dans le cadre d’une campagne de promotion pour l’office du tourisme local. Un déplacement qui a fait jaser, puisque le royaume saoudien est régulièrement critiqué pour son non-respect des droits de l’homme.

Pour le PSG et son propriétaire qatarien, cette visite peut aussi être de nature à crisper, tant les relations entre les deux pays, même si elles se sont quelque peu réchauffées depuis quelques mois, ont été tendues pendant plusieurs années. « Donc Messi tête d’affiche du Qatar au PSG devient ambassadeur de l’office de tourisme d’Arabie Saoudite… ennemi du Qatar. Ok, a ironisé le journaliste Loic Briley sur RMC Sport. Certes, les relations entre les deux états se sont réchauffées. Ils restent malgré tout rivaux sur le soft power. La situation de Messi reste donc assez incongrue. »

Selon L’Équipe, le PSG était au courant du partenariat de Messi avec l’Arabie saoudite, qui existait avant même sa signature à Paris l’été dernier, fait-on savoir en interne. Ce déplacement était donc prévu, il restait à finaliser les dates. Il a eu lieu au début de cette semaine car avec le titre de champion de France déjà acquis, la fin de saison de la star parisienne est plus tranquille. On l’a bien vu d’ailleurs face à l’ESTAC...

Donc #Messi tête d’affiche du Qatar au #PSG devient ambassadeur de l’office de tourisme d’Arabie Saoudite… ennemi du Qatar. Ok… #toutvabien — Loïc Briley (@loicbriley) May 10, 2022

Pour résumer Après le bref périple de Kylian Mbappé à Madrid, lundi, qui a affolé la planète football, c’est un autre voyage d’un Parisien qui suscite bon nombre de commentaires depuis hier... Celui de Lionel Messi en Arabie Saoudite.

Bastien Aubert

Rédacteur