PSG : un Montpelliérain redoute déjà le grand réveil de Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

« C'est toujours très compliqué chez eux, mais on n'a pas grand chose à perdre. Contrairement à d'autres années, ils ont tous fait la préparation. Leur nouveau coach a de suite amené sa touche. Il a très bien réussi partout où il est passé, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec un tel effectif. D'autant que l'on risque d'avoir un tout autre Messi », a confié le milieu héraultais au Midi Libre.

Auteur d'un doublé à Clermont (5-0) samedi dernier, Lionel Messi a démarré très fort sa saison 2022-23 au PSG. Après une année d'adaptation compliquée et beaucoup de critiques, l'Argentin est revenu particulièrement affûté de sa vacances et prêt à marcher enfin sur la Ligue 1.

Ferri redoute le PSG de Messi et Galtier

Jordan Ferri (Montpellier) voit le PSG avec beaucoup de craintes, notamment parce que Lionel Messi n'est plus du tout le même joueur par rapport à l'an passé... Et parce que Christophe Galtier est l'un des coachs qu'il estime le plus.