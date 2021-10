PSG : un Neymar en feu fait taire les critiques, Messi s'agace

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Au cœur des critiques et des inquiétudes depuis plusieurs jours, Neymar a brillé lors de la large victoire du Brésil face à l'Uruguay (4-1), dans les cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022, en s'offrant un but remarquable et deux passes décisives.

De son côté, Lionel Messi s'est imposé avec l'Argentine contre le Pérou (1-0). La Pulga n'a lui pas trouvé le chemin des filets mais s'est agacé contre l'arbitrage. "Match difficile, difficile à jouer. Beaucoup de vent, ils sont tous derrière laissant peu d'espaces. L'arbitre fait pareil à chaque fois qu'il nous dirige, il semble qu'il le fasse exprès. Mais bon 3 points importants qui nous rapprochent du but", a lâché l'ancienne star du FC Barcelone sur son compte Instagram.

🔥 13 goles en 5 partidos 🔥



Así de apasionante fue la jornada 12 de las #EliminatoriasSudamericanas 🌎🏆 pic.twitter.com/d2Q3YssPaX — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 15, 2021