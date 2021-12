PSG : un nouveau contre-temps avec Sergio Ramos ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Il y a une semaine tout juste, Sergio Ramos faisait taire les mauvaises langues en disputant son premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C'était à Saint-Etienne, où son équipe s'est imposé (3-1) et où l'Andalou de 35 ans n'a pas semblé être trop en difficulté. Ni s'être blessé. Pourtant, mercredi, il ne figurait pas dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la réception de Nice (0-0). L'entraîneur argentin avait expliqué qu'il ne voulait prendre aucun risque avec son vétéran, dont les muscles étaient douloureux et qui avait besoin de repos.

Sergio Ramos ne peut pas jouer deux matches par semaine, c'est entendu. Sauf qu'il n'était pas non plus dans le groupe hier pour le déplacement hier à Lens. Et que ce dimanche, le journaliste de RMC Loïc Tanzy annonce qu'il s'est entraîné en solitaire alors que ceux qui n'avaient pas joué la veille ont eu droit à une séance collective, à laquelle s'est ajouté Ander Herrera, revenu de blessure. Ramos aurait-il un nouveau pépin ? Ou est-ce que sa reprise après autant de mois d'absence a occasionné trop de courbatures ? Réponse demain lors de la conférence de presse de Pochettino avant le match contre Bruges !

Petite précision au sujet de Ramos, il s’est entraîné individuellement aujourd’hui et non avec ceux qui n’ont pas ou peu joué hier contrairement à Herrera #PSG https://t.co/pSTlpMfMrs — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 5, 2021