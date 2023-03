PSG : un nouveau geste entre Messi et Mbappé fait polémique

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Depuis la fin du Mondial 2022 au Qatar, les gestes et attitudes de Lionel Messi et Kylian Mbappé sont étudiés, commentés par la presse et les internautes. Les deux coéquipiers du PSG semblent avoir une bonne relation malgré une finale de Coupe du Monde plutôt animée entre la France et l’Argentine.

Lundi, la Pulga a été élu meilleur joueur des Trophées Fifa The Best. Lors de la cérémonie, au moment de recevoir son trophée, Lionel Messi a un moment de panique. Sans le vouloir, l’international argentin était à deux doigts d’embrasser Kylian Mbappé qui était à côté de lui. Une scène qui a beaucoup faire rire un peu partout dans le monde, « Y a-t-il eu un presque bisou de Messi à Mbappé ? », a commenté ironiquement l’émission espagnole, El Chiringuito.

🤣 ¿Hubo casi-beso de Messi a Mbappé? 🤣



📺 La imagen más viral de los #TheBest, con @marcosbenito9 en #ChiringuitoTheBest. pic.twitter.com/I9Rqxk2LvK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 1, 2023