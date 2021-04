PSG : un obstacle de taille se rajoute pour Neymar et consorts contre le Bayern

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Même Kylian Mbappé l’a admis à demi-mots : la blessure de Robert Lewandowsi est une « bonne nouvelle » pour le PSG. L’attaquant du Bayern Munich sera bien forfait mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions et devrait même l’être au retour.

En attendant d’en savoir plus sur la présence de Marco Verratti au Parc des Princes, Alessandro Florenzi a aussi dû jeter l’éponge pour le déplacement en Bavière après avoir été mis à l’isolement. Antonio Mateu Lahoz n’a pas du tout ce problème.

Mateu Lahoz n'a pas réussi au PSG en 2020

L’arbitre espagnol a été désigné pour être au sifflet du choc entre le PSG et le Bayern, lui qui a déjà officié lors de PSG-Manchester United (1-2) cette saison, et lors du Borussia Dortmund-PSG (2-1) la saison dernière (8e de finale aller de C1). Soit deux mauvais matches du PSG en 2020 et deux défaites sur le même score.

En revanche, si on remonte à 2017, on trouve ce même Lahoz arbitre d’un PSG-Bayern, en phase de groupes pour un match qui avait coûté sa place à Carlo Ancelotti sur le banc allemand (3-0). Hormis cette dernière rencontre au score fleuve au Parc des Princes, Lahoz a toujours réussi au FC Bayern (3/3).