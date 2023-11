PSG : un Parisien calme les ardeurs après Monaco

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce samedi matin, le PSG possède quatre points d'avance sur l'OGC Nice en tête de la Ligue 1 après son large succès sur l'AS Monaco (5-2). Tous les attaquants ont marqué, le spectacle a été au rendez-vous, Luis Enrique est satisfait... Bref, tout va bien avant la très importante réception de Newcastle mardi. Un match qu'il faudra gagner pour s'éviter un déplacement sous haute tension à Dortmund. Sans doute pour éviter tout sentiment d'euphorie, Vitinha a rappelé que tout n'avait pas été parfait hier soir et que le PSG pouvait faire mieux.

"On est très contents de cette victoire, moins de notre match"

"C’est toujours important de gagner avant un match comme celui qui nous attend mardi. On est prêts pour cette rencontre. On est très contents de cette victoire, d’avoir marqué cinq buts, moins de notre match, surtout en seconde période. On n’a pas fait un match parfait et il nous faut travailler là-dessus. C’est difficile à dire s’il s’agissait de notre match le plus intense de la saison et s’il s’agissait d’un match de niveau Ligue des champions. Je dirais que cela en était presque un."

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Le Parc des Princes célébrait ce soir les 5️⃣0️⃣ ans du premier match du Paris Saint-Germain dans son stade ! ❤️💙#PSGASM pic.twitter.com/bWavE2lpCB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2023

Podcast Men's Up Life