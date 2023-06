PSG : un premier couac XXL de l'été voit le jour à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis quelques années maintenant, à l’instar des autres ligues du top 5 européen, la Ligue de Football Professionnel avait décidé de délocaliser le match du Trophée des Champions. Cette année, le match opposant le PSG (champion de France) à Toulouse (vainqueur de la Coupe de France), n’aura pas lieu avant le début du championnat, mais bien pendant. Le Trophée des Champions se tiendra durant la saison Initialement prévu cet été en Thaïlande, le match finalement été annulé à cause de l’abandon de l’organisateur thaïlandais, le groupe Fresh Air Festiva. « En effet, il n’aura pas lieu cet été en Thaïlande pour des raisons complètement indépendantes de la volonté de la Ligue. Mais c’est finalement un mal pour un bien. Cela va nous permettre de le déplacer à une date plus favorable, début janvier. Pour le lieu, on est en train de travailler sur trois options, toutes à l’étranger », a notamment confié Vincent Labrune, dans un entretien accordé à l’Équipe. La rencontre se tiendra en janvier 2024, a annoncé le président de la LFP. Cette nouvelle n'arrangera pas le PSG, qui sera probablement en train de préparer la suite de sa campagne en Ligue des Champions. Vincent Labrune, le président de la LFP, confirme que le Trophée des champions n'aura pas lieu cet été en Thaïlande https://t.co/EviO3LTMul pic.twitter.com/APhq7qZAji — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2023

Pour résumer Le Trophée des Champions que devaient disputer le Paris Saint-Germain et le Toulouse Football Club, initialement prévu le 5 août, est reporté à une date ultérieure. L'organisateur thaïlandais de l'événement a décommandé la LFP. Une date début janvier sera retenue, le lieu est encore à l'étude.

