PSG : un premier coup porté à Galtier par le LOSC ?

Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Mauricio Pochettino fait durer le plaisir. Annoncé partant depuis plusieurs semaines, le technicien argentin est pourtant toujours le coach du PSG et n’entend faire aucun cadeau à ses dirigeants en indemnité de départ. Ce bloque freine l’arrivée de son successeur annoncé Christophe Galtier, qui doit reprendre l’entraînement aujourd’hui à Nice. Sera-t-il présent au Gym alors que Lucien Favre est arrivé hier sur place ? Rien n’est moins sûr.

« Galtier c'est certain ne sera pas là pour la reprise du groupe, a affirmé hier soir le journaliste de Nice Matin William Humberset sur RMC Sport. Lucien Favre est attendu au centre d'entraînement pour rencontrer ses joueurs. » Du côté de Galtier, on a déjà commencé à dessiner les contours du staff qui devrait l’accompagner au PSG.

Jorge Maciel, qui arrive en fin de contrat à la fin du mois au LOSC, fait partie des éléments courtisés par « Galette » mais il devrait refuser de le suivre dans la capitale. « Paulo Fonseca est parvenu à convaincre Jorge Maciel de poursuivre l’aventure, a récemment glissé Le petit Lillois. Il sera entraîneur adjoint, avec Tiago Leal et Nuno Romano. António Ferreira sera le nouvel entraîneur des gardiens, il remplacera Revel. » L’Équipe a confirmé le non de Maciel à Galtier.

Selon nos informations, Paulo Fonseca est parvenu à convaincre Jorge Maciel de poursuivre l’aventure. Il sera entraîneur adjoint, avec Tiago Leal et Nuno Romano (orienté sur la partie physique). António Ferreira sera le nouvel entraîneur des gardiens, il remplacera Revel. pic.twitter.com/aGyjMUh52i — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) June 21, 2022

Pour résumer Si Christophe Galtier n’est pas encore l’entraîneur du PSG, faute d’accord avec Mauricio Pochettino et son actuel employeur, le LOSC d’un certain Paulo Fonseca pourrait venir jouer les trouble-fêtes avec son adjoint Jorge Maciel.

Bastien Aubert

Rédacteur

