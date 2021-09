PSG : un premier doute de Pochettino autour de Messi, Neymar et Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

C’est mercredi que le PSG entamera sa campagne 2021-2022 de Ligue des champions à Bruges (20h45). En attendant, un premier casse-tête émerge dans la tête de Mauricio Pochettino : comment organiser son équipe autour de Lionel Messi ? Dans son édition du jour, L’Équipe tente de solutionner le problème du meilleur schéma tactique possible pour faire briller l’Argentin et arrête son choix sur le 4-3-3 utilisé depuis le début de la saison en L1.

Le 4-3-3, idéal pour faire briller Messi ?

« En six matches officiels, Paris a débuté ainsi à quatre reprises, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Ce schéma permettrait de poster chaque membre du trio offensif dans une position favorable, tout en leur laissant une liberté de mouvement : Messi à droite, où il peut se recentrer à sa guise ou décrocher pour se faire oublier ; Neymar à gauche, où il a connu ses meilleures années ; Mbappé en pointe où l’orientent ses qualités de buteur. Le 4-3-3 aurait l’avantage de donner des garanties sur l’équilibre global en alignant trois milieux travailleurs chargés d’assurer les couvertures et de colmater les brèches. Un aspect primordial pour que la MNM passe du rêve à la réalité. » Et que Pochettino passe des nuits plus paisibles.

