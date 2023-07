PSG : un premier Parisien sort du silence sur l'affaire Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que les joueurs du Paris Saint-Germain ont atterri ce dimanche à Osaka, au Japon, pour le début de la tournée en Asie, Lucas Hernandez, Luis Enrique, Marco Asensio et Marquinhos se sont exprimés devant le public japonais. Mais c'est l'intervention du défenseur central brésilien qui aura retenu toute l'attention puisqu'il a évoqué le cas Kylian Mbappé, qui a été écarté pour cette tournée en Asie et placé dans le loft par les dirigeants parisiens. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN "J'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir" "Même au Japon, vous êtes là avec vos questions. C'est délicat. C'est un joueur exceptionnel, très fort mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison", a confié le capitaine du PSG dans des propos rapportés par le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. PSG, Real Madrid - Mercato : le Qatar a pris sa décision finale pour la mise au banc de Mbappé ! https://t.co/f25KLj9r4C — But! Football Club (@club_but) July 23, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Un premier joueur du Paris Saint-Germain a pris publiquement la parole sur le cas Kylian Mbappé, qui a été écarté pour la tournée en Asie et placé dans le loft par les dirigeants parisiens. Il s'agit de Marquinhos.

Fabien Chorlet

