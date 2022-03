PSG : un second couteau du Real Madrid qualifie Mbappé d’insupportable !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Invité dans l'émission El Larguero pour évoquer l'actualité du Real Madrid et notamment la qualification face au PSG la semaine dernière, Fede Valverde a été lancé sur le cas de Kylian Mbappé, régulièrement annoncé comme un renfort pour les Merengue l'été prochain.

« Mbappé ? Un grand joueur et un rival insupportable »

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le milieu uruguayen ne serait pas mécontent de ne plus avoir à faire au Champion du Monde. Lancé sur la comparaison avec le brésilien Ronaldo, Valverde a reconnu que Mbappé leur en avait fait voir « des vertes et des pas mûres » sur le pré.

« J'ai très peu vu Ronaldo jouer, uniquement via des vidéos et des réseaux sociaux. Il a marqué des buts incroyables et c'est une figure mondiale. J'avais Mbappé comme rival et pour moi c'est un grand joueur. C'est un spectacle. Il est jeune mais en même temps montre une expérience de vieux briscard. Il a certaines caractéristiques qui sont uniques. C'est un grand joueur et un rival insupportable », a souri la doublure de Casemiro. La drague se poursuit...

Valverde a trouvé Mbappé insupportable Reconnaissant le talent de Kylian Mbappé, Fede Valverde n'a pas apprécié de se trouver face au natif de Bondy lors des matchs entre le PSG et le Real Madrid. L'Uruguayen a laissé entendre qu'il préférerait avoir un tel joueur avec lui.

Alexandre Corboz

Rédacteur