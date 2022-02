PSG : un sosie de Wanda Nara fait imploser le mythique couple Totti - Blasi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

De l'autre côté des Alpes, le couple composé d'Ilary Blasi et Francesco Totti est mythique. Parce qu'il dure depuis plus de 20 ans (dont 17 de mariage), parce qu'il est glamour, elle étant une ancienne journaliste sportive, lui le dieu des supporters de la Roma, où il a fait toute sa carrière. Ces deux-là sont épiés en permanence et, jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun coup de canif dans le contrat de mariage.

Mais depuis quelques jours, la presse people se déchaîne à l'encontre d'Er Pupone. En cause, une relation supposée avec une certaine Noemi Bocchi, qui est un véritable sosie de Wanda Nara... ou sa femme avec vingt ans de moins ! Bocchi a été aperçue plusieurs fois dans les tribunes de l'Olimpico, pas loin de l'idole, et un cliché où on les voit dans les bras l'un de l'autre a mis le feu aux poudres. Devant ces rumeurs, Ilary Blasi a répondu par un simple tirage de langue. Francesco Totti, lui, a emmené toute sa famille au restaurant mardi soir, se contentant de déclarer : "Je suis fatigué de démentir". Pas très convaincant...