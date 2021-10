PSG : un taulier du FC Nantes pourrait faire taire Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Ludovic Blas prévient Kylian Mbappé. Le milieu de terrain offensif du FC Nantes interrogé par Free dans le cadre de son émission Cadré, s’est confié sur la relation qu’il entretien avec l’attaquant du PSG avec qui il a partagé la chambre en Equipes de France jeunes.

La journaliste sportive Emilie Ros a notamment demandé au Canari si Mbappé a pris la grosse tête, au vue de son comportement que certain juge hautain. Pour Blas il s’agit plutôt d’une confiance en lui. « Non, c’est quelqu’un de respectueux. C’est pas de l’arrogance c’est… Il sait qu’il est super fort en fait. Il le sait » a affirmé le Nantais avant de poursuivre plus tard au court de l’interview, « On était dans la même chambre en Équipe de France. C’est pour ça, s’il prend la grosse tête, je vais lui dire 2 mots (…) Reste tranquille ! » a-t-il déclaré en rigolant. De quoi lancer amicalement la rencontre prévue entre les deux équipes, le 20 novembre prochain.

🍿 #Cadré par @Emilie_Ros

⚽️ Ludovic Blas (@FCNantes)

🗣️ "Si Mbappé prend la grosse tête je vais lui dire : reste tranquille !"



La menace de @ludo9722 envers son ancien pote de chambre : @KMbappe 😂😂#FCNantes #FCN #PSG — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 22, 2021