PSG : un transsexuel accable Icardi, l'humiliation est totale pour Wanda Nara

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L'annonce de la séparation de Wanda Nara et Mauro Icardi a semble-t-il ouvert une boîte de Pandore. Celle des dérives de l'attaquant argentin. Ce mardi, une escorte transsexuelle, Guendalina Rodriguez, a lâché quelques bombes à des médias espagnols : "Il m'a contacté via une agence parce qu'Icardi aime baiser et faire des folies. Nous nous sommes vus en Italie, à l'hôtel Burger. Au total, nous avons couché trois fois. La dernière, c'était la semaine passée. La première fois, il a payé. Mais pas les suivantes. Il aime les trans. Il est avec Wanda parce qu'il a peur. C'est son manager, elle a la main-mise sur toute sa vie professionnelle".

Mais ce n'est pas tout ! Guendalina Rodriguez assure qu'elle a déjà eu une conversation avec Wanda Nara ! "Elle m'a menacé. Elle savait pour nous, elle était fatiguée de cette situation. J'ai des photos avec Icardi pour prouver ce que je dis. Quand on s'est vus la semaine dernière, il était bourré." Pour Rodriguez, pas de doute, Wanda Nara s'est servi des textos de son mari avec la China Suarez pour mettre fin à une relation qu'elle ne supportait plus !

Una escort trans asegura que está con Icardi y Wanda Nara lo sabehttps://t.co/0eYyZaaArP pic.twitter.com/oG6zJKVu93 — El Tribuno (@eltribuno) October 19, 2021