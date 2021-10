PSG : un ultimatum pour Mauricio Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Hier, le PSG a battu le RB Leipzig (3-2) et c'est bien là l'essentiel. Dans trente ans, on ne se souviendra que du résultat. Mais à l'heure actuelle, c'est la manière qui inquiète, car elle pourrait être le terreau de désillusion future. En effet, ce sont les Allemands qui ont affiché un vrai jeu collectif et se sont procurés le plus d'occasions au Parc. Sans idée, sans jeu, le PSG s'en est remis à ses stars, surtout à Kylian Mbappé, un but, une passe décisive et un pénalty provoqué. Mais pour Jérôme Rothen, c'est loin d'être suffisant. Sur RMC, l'ancien international a invité Mauricio Pochettino à se remettre en question, et vite.

« Déjà, si tu fais match nul contre Leipzig, c’est un exploit. Quand tu regardes les trois matches contre Bruges, Manchester City et Leipzig et que Paris à 7 points, si tu n’es pas au max de la réussite, je ne sais pas ce que c’est ! Quand tu gagnes, c’est très bien. Que ce soit pour la confiance ou la cohésion d’équipe. Le problème, c’est que quand tu n’as plus cette réussite, tu ne peux pas te reposer sur ton niveau de jeu. Et ça, quand tu t’appelles le PSG, ce n’est pas possible. Par moments, ils sont à la dérive. Mais ça, ce n’est pas définitif. Il faut juste que les joueurs en prennent conscience et que Mauricio Pochettino se remette en question. »

: "Par moment, le #PSG est à la dérive"



Jérôme Rothen inquiet par le niveau de jeu proposé par les hommes de Mauricio Pochettino

🎙 Via @AfterRMC



Sa déclaration complète ➡️ https://t.co/7TXgEbA7u5 #TeamPSG #PSGRBL pic.twitter.com/w4bdP6jCHP — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 20, 2021