PSG : une ancienne piste de l'OM tient tête à Mbappé dans son domaine de prédilection

Quel est le joueur le plus rapide de Ligue 1 ? A cette question, la plupart des sondés répondront Kylian Mbappé et ils auront raison. L'attaquant du PSG a forgé sa réussite sur sa pointe de vitesse qui, associée à une technique assez intéressante et à un sens du but aiguisé, en fait l'un des meilleurs attaquants de la planète. Mais le natif de Bondy a un concurrent en L1, niveau vitesse, qui a failli jouer à l'OM !

Ce concurrent, c'est Terem Moffi. Le Nigérian, passé de Lorient à Nice cet hiver alors que Marseille s'était mis d'accord avec les Merlus pour un transfert, a été flashé à 36 km/h cette saison, exactement comme Mbappé. Ce sont les deux joueurs de Ligue 1 les plus rapides pour cette saison. La LFP révèle que 25 autres pensionnaires de l'élite ont couru au-dessus des 35 km/h depuis le début de l'exercice. Rapide, la Ligue des talents !

