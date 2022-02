PSG : une blessure plus grave que prévu pour Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Quatre changements sont annoncés au PSG à Nantes par rapport à la brillante victoire contre le Real Madrid en Ligue des champions (1-0). Keylor Navas, Idrissa Gueye, Juan Bernat et Neymar devraient être titulaires à la Beaujoire (21h).

Très consciencieux depuis son retour du Brésil début 2022, l’ancien crack du FC Barcelone aurait pu débuter mardi mais a finalement décidé de ne pas commencer le match. Selon L’Équipe, Neymar (30 ans) préféré ne prendre aucun risque parce qu’il sait qu’il revient de loin : s’il lui a fallu près de trois mois pour se retaper c’est parce que son entorse était assez grave.

« Plus grave que ce qui a été dit, souffle-t-on dans son entourage. En plus du ligament touché, il y avait une petite fracture. » Il a donc fallu à Neymar du temps, des soins et pas mal de précaution autour de sa cheville gauche afin de retrouver un entraînement digne de ce nom.

❗️D’après un membre de l’entourage de Neymar, la blessure du brésilien reçue face à Saint-Étienne était « plus grave que ce qui a été dit, en plus du ligament touché, il y’avait aussi une petite fracture » 🇧🇷



(L’ÉQUIPE) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 18, 2022