PSG : une bonne nouvelle inespérée pour Messi se profile !

Testé négatif au Covid-19 en rentrant à Paris, Lionel Messi était absent hier à l'entraînement collectif du PSG. Selon les informations du journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, la star argentine est donc incertaine demain pour le choc face à l'OL, en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (20h45).

La suite pourrait être de meilleur augure pour le PSG avec « La Pulga ». Selon TyC Sports, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni envisagerait de se passer de Messi (34 ans) pour les deux prochains rendez-vous de l’Albiceleste contre le Chili (le 27 janvier) et la Colombie (le 1er février) afin de le laisser se reposer.

Cette excellente nouvelle, si elle venait à se confirmer, serait sans doute accueillie avec grand bonheur par tout le staff du PSG en vue notamment de la double confrontation contre le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions (15 février-9 mars).

#SelecciónArgentina🇦🇷 El plan de Scaloni con Messi en la próxima convocatoria



El entrenador de la Albiceleste ultima detalles de la lista para los partidos ante Chile y Colombia y todavía no se sabe qué pasará con la Pulga.https://t.co/HydsK3IsZL — TyC Sports (@TyCSports) January 6, 2022