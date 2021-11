PSG : une décision risquée est prise pour Messi, Paris peut trembler

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Victime d'un souci musculaire et se plaignant du genou, Lionel Messi a raté les deux derniers matchs du PSG contre le RB Leipzig et les Girondins de Bordeaux. Malgré ce couac et les angoisses de Leonardo, l'ancienne gloire du FC Barcelone s'est toutefois envolé pour l'Argentine afin d'y disputer les qualifications à la Coupe du Monde 2022 face à l'Uruguay et la semaine prochaine face au Brésil.

Messi sur le champ dès Uruguay - Argentine

Si, initialement, il était prévu que Lionel Messi se retape surtout pour le classique face à la Seleçao, il semblerait que la Pulga soit prête avant. RMC rapporte ce matin que la star du PSG a disputé l'intégralité de la séance d'entraînement sans ressentir aucune gêne et sera même apte à jouer dès vendredi face à l'Uruguay. Une seule question taraude la presse locale : sera-t-il apte à débuter le match ou sortira-t-il du banc face à la Céleste ?

Du côté de Paris, l'annonce de la reprise avancée de Lionel Messi va faire grincer des dents alors que c'est justement suite à un vilain tacle reçu face au Venezuela en septembre (lors de ces mêmes qualifications pour la zone AmSud) que le sextuple Ballon d'Or a connu ses premières vraies complications de santé...

Ce samedi, l'Uruguay reçoit l'Argentine. Venez parier chez France Pari sur la plus indécise des rencontres de qualification de la zone CONMEBOL. L'Uruguay a une cote de 2,90 contre 2,95 le nul et 2,32 le succès des partenaires de Lionel Messi.

Messi va jouer contre l'Uruguay vendredi, Paredes vraisemblablement pashttps://t.co/71XwB52XeY — RMC Sport (@RMCsport) November 11, 2021