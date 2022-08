PSG : une dernière recrue après Soler, un petit nouveau lancé à Toulouse ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Le PSG attend l’arrivée de Carlos Soler. Comme déjà évoqué ce matin, le club de la capitale ne n’est pas encore mis d’accord avec Valence pour le milieu espagnol même si l’optimisme est de rigueur. Selon L’Équipe, un défenseur central sera ensuite recherché pour boucler le mercato. Une offre de 65 M€ vient d'ailleurs d'être refusée par l'Inter pour Milan Skriniar.

En attendant la fin du marché demain à 23h, Christophe Galtier doit préparer le périlleux déplacement du soir à Toulouse avec une équipe sans doute remaniée. Selon le quotidien sportif, il y aura au moins un changement par rapport au match de dimanche contre l’AS Monaco (1-1).

Blessé, Presnel Kimpembe devrait ainsi laisser sa place à Nordi Mukiele à droite de la défense à 3 mise en place par le PSG cette saison. Juan Bernat et Danilo Pereira, en lieu et place de Nuno Mendes et Marquinhos, sont également annoncés titulaires au Stadium (21h).