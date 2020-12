PSG : une ex-Miss France clarifie sa relation avec Kylian Mbappé

D'ici quelques minutes, on connaitra le nom de Miss France 2021. Régulièrement, les représentantes du « charme à la Française » font leur incursion dans le football. On se souvient tous de la Miss 1998 Sophie Thalmann, reconvertie journaliste sur Téléfoot, de la Miss 2007 Rachel Legrain-Trapani et son idylle avec Benjamin Pavard ou encore de la deuxième dauphine 2015, Charlotte Pirroni, actuelle compagne de Florian Thauvin.

Il y a quelques mois, une rumeur avait circulé selon laquelle la Miss France 2017 Alicia Aylies aurait eu une relation avec la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, dans une émission de C8 sur « La vraie vie de vos miss », la belle a enfin clarifié la situation.

« Mbappé, pas mon présent ni mon futur »

« Cette question, je l'ai eu un milliard de fois. Ce n'est pas mon présent actuel et ce ne sera pas mon futur. Ce serait bien que le monde entier passe à autre chose. Il n'y a pas de relation. Est-ce un pote ? Non plus. Cela n'a pas été une bonne période pour moi, dans ma vie, parce que ça a pris une ampleur de malade et jusqu'à aujourd'hui, on m'envoie des messages. Si on était en couple, on se serait déjà affiché au bout de deux ans ensemble mais ce n'est pas le cas. Que les gens passent à autre chose ... »

Alicia Aylies doit cette rumeur à sa présence dans le clan des amies des joueurs de l'équipe de France dans les tribunes lors du Mondial 2018 en Russie. Elle avait alors simplement été invitée par Rachael Legrain-Trapani, alors en couple avec Benjamin Pavard.