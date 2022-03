PSG : une figure de l’OL, du FC Nantes et du RC Lens allume Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Une page va se tourner en fin de saison. Consultant de Canal+ depuis 2010, Eric Carrière a annoncé hier soir qu’il raccrocherait pour se consacrer à sa passion du vin. En attendant, celui qui a successivement fait carrière au FC Nantes (1998-2001), à l’OL (2001-2004) et au RC Lens (2004-2008) n’a pas été tendre avec Kylian Mbappé (23 ans).

En cause ? Le boycott de certains sponsors de l’équipe de France par l’attaquant phare du PSG. « On n'est plus dans du sport co ! C'est comme Guy Roux qui mettait du strap sur le logo de l'équipementier du club parce qu'il voulait son propre contrat perso. Comportement individualiste, a-t-il déploré dans L’Équipe. Dire que l'argent gagné par la Fédé ne sera pas reversé au foot amateur... C'est beaucoup plus compliqué que ça. De l'argent pro qui part vers le monde amateur, il y en a, cela pourrait être mieux mais là, ça fait un peu 'moi je suis au top et la Fédé, ça ne va pas'. »

Au-delà de cette décision tranchée et individualiste de Mbappé, Carrière estime que l’attaquant du PSG n’est pas toujours irréprochable sur le terrain. « On ne peut pas dire ce que l'on pense des joueurs. Je suis désolé mais Mbappé est condescendant avec ses adversaires, a-t-il ajouté. Il est meilleur, plus rapide et parfois les autres font faute sur lui par maladresse. Et on me rétorque qu'il est irréprochable depuis le début de saison. La preuve que non. »

