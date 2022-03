PSG : une figure du club s’en prend violemment à Messi, Daniel Riolo enfonce le clou !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG s’est fait éliminer par le Real Madrid en Ligue des Champions. Un résultat qui a provoqué une grosse colère des supporters du PSG qui ont sifflé et hué leur équipe lors du match contre Bordeaux. Une situation qui fait réagir une figure du club et Daniel Riolo.

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur Leo Messi : « Les gens ne sifflent pas pour le plaisir de siffler Neymar et Lionel Messi. Messi a fait gagner Barcelone pendant des années. Ils ont mérité ce statut-là mais aujourd’hui c’est insuffisant. Le match de Messi contre Bordeaux... Quand on nous dit que Lionel Messi va se servir de cela pour reprendre le dessus. A-t-il repris le dessus sur le match ? Au contraire, plus cela allait et plus il baissait la tête. Le mec marchait, encore pire que d’habitude. »

Pas de traitement de faveur

Daniel Riolo a lui aussi exprimé son ressenti sur les sifflets contre Leo Messi : « Comment ne pas comprendre que Messi a été sifflé car il symbolise la politique sportive catastrophique et indécente du PSG. Messi a été malmené en Argentine car pas assez Argentin. Les offusqués du jour n’ont pas de mémoire puisque c’est de ça qu’il s’agit, paraît-il ! Tous les grands joueurs ont été sifflés. Partout et pas qu’en France ! A juste titre ou pas, ce n’est pas la question. Ce que la direction du PSG, les joueurs ont fait subir à leurs supporters, c’est beaucoup plus qu’une défaite. »

🗣️💬 "Ce n'est pas l'homme qu'on sifflait c'est une politique sportive. Et c'est d'une bêtise sans nom quand on voit comment a été traité Lionel Messi en Argentine"



Daniel Riolo réagit aux sifflets du Parc envers le septuple Ballon d'Or. pic.twitter.com/qxfesYonHv — After Foot RMC (@AfterRMC) March 14, 2022