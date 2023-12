PSG : une grande nouvelle est tombée pour Zaïre-Emery

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le destin (et surtout le défenseur adverse) a été cruel avec Warren Zaïre-Emery, qui a subi une grosse blessure le jour même où il honorait sa première sélection en équipe de France, devenait le deuxième plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à 17 ans et 255 jours et inscrivait son premier but en Tricolore. C'était le 18 novembre, à Nice, contre Gibraltar (14-0). Blessé à la cheville par un tacle désespéré d'un adversaire sur son but, le milieu parisien est sorti juste après le quart d'heure de jeu et a dit adieu au football en 2023.

Il devrait être disponible à la reprise

Mais, bonne nouvelle, il devrait être présent dès les premiers matches de 2024 ! Selon France Bleu, qui cite une source à l'intérieur du club, la récupération de Zaïre-Emery se passe très bien et très vite. Luis Enrique pourra donc compter sur celui qu'il avait érigé en titulaire au milieu dès la reprise. Une bonne nouvelle pour le PSG, pour qui le début d'année est la période qui détermine la suite de sa saison.

