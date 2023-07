PSG : une grande nouvelle est tombée sur le retour de Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Retenu par le Paris Saint-Germain pour la tournée au Japon et en Corée du Sud au contraire de Kylian Mbappé, Neymar, annoncé toujours en délicatesse avec sa cheville droite, a participé ce dimanche à l'intégralité de l'entraînement collectif.

Le retour de Neymar sur les terrains se précise

La star brésilienne semble donc aller beaucoup mieux et pourrait même rejouer avec le PSG d'ici la fin de la tournée en Asie, si l'on en croit les informations de L'Équipe. L'ancien joueur du FC Barcelone pourrait donc faire son retour contre Cerezo Osaka, le 28 juillet prochain, ou face à l'Inter Milan, quatre jours plus tard. Pour rappel, Neymar n'a plus joué depuis le 19 février dernier. C'était lors de la victoire du PSG face au LOSC (4-3).

