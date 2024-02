PSG : une grande nouvelle est tombée sur Sergio Rico !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Éloigné des terrains depuis fin mai dernier et sa très grave chute à cheval, qu'il l'a plongé dans le coma pendant un peu moins d'un mois, Sergio Rico pourrait faire son retour dans les prochains jours au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'a annoncé ce mardi The Atheltic. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE SERGIO RICO Sergio Rico attend l'accord médical pour revenir Le gardien espagnol, qui a affirmé il y a quelques semaines dans une interview accordée à Canal+ sa volonté de rejouer au football, serait dans l'attente de sa sortie médicale définitive. Si le retour de l'ancien portier du FC Séville se confirme, il restera à savoir ce que le PSG fera de lui, ce dernier arrivant en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Neuf mois après son très grave accident de cheval, Sergio Rico pourrait faire son retour dans les prochains jours au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'a annoncé ce mardi The Atheltic.

Fabien Chorlet

Rédacteur