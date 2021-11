PSG : une grosse polémique pourrait éclater entre Ramos et Marquinhos

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

C'est un drôle de débat dans lequel s'est lancé Jérôme Rothen hier soir. Le consultant de RMC a en effet estimé que Sergio Ramos, qui commence à prendre part aux entraînements collectifs du PSG, pourrait récupérer le brassard de capitaine de Marquinhos quand il sera à 100% : "Bien sûr que Ramos va devenir le vrai leader du PSG. Et je vais même aller plus loin, il faut qu’il devienne le capitaine du PSG. Je suis persuadé que sa présence va rassurer un Kimpembe, qui est en plein doute en ce moment. Il va aussi donner moins de poids à Marquinhos. Il a tout gagné, il a tout connu. Marquinhos, il lui manque un truc. Il n’est pas le vrai guide de cette équipe. Je ne veux pas minimiser ce qu’à déjà fait Marquinhos. Il a une vraie grinta mais ça ne suffit pas. Il n’est pas respecté comme il devrait l’être. Les joueurs ne l’écoutent pas forcément. Il faut des relais aux entraîneurs. L’entraîneur porte déjà assez de responsabilités comme ça. Je pense que Ramos pourrait être le relais idéal pour Pochettino".

Un argumentaire qui se défend mais Didier Roustan est absolument contre et ses arguments sont également recevables : « Ramos peut-il devenir le vrai leader du PSG ? Ça va déjà dépendre de son état physique. Il arrive aussi dans une équipe avec des gros noms et tout Sergio qu’il est, avec tout le respect qu’on lui doit, il ne peut pas… Le capitaine, c’est Marquinhos ! Sergio Ramos a plus de charisme que Marquinhos et il est sans doute plus leader dans l’âme mais il va arriver dans quel état ? Regardez Boateng à Lyon. Enlever le brassard à Marquinhos ? Tu n’as pas suffisamment d’emmerdes au PSG en ce moment ?! Tu ne peux pas lui enlever ! Jamais Sergio Ramos ne sera le capitaine de cette équipe ! Il sera peut-être un des leaders, mais pas LE leader. »

