PSG : une idée originale pour récompenser les supporters les plus fidèles

Régulièrement moqué pour le fait que le Parc des Princes est devenu aseptisé depuis l'arrivée des Qataris ou encore que les supporters historiques ont quitté les lieux pour faire place à une clientèle plus riche, le Paris Saint-Germain a lancé une initiative originale, qui devrait être reprise en France à l'avenir. Il a décidé de récompenser de deux façons ses abonnés les plus fidèles, à savoir ceux qui sont encartés depuis quarante ans ou plus.

Ils auront droit à un tour d'honneur au Parc !

On pourrait croire que ce ne serait pas facile car le Parc n'a commencé à se remplir qu'à compter de 1991 avec l'arrivée de Canal+. Et pourtant, dans un communiqué, le PSG assure en avoir trouvé 79. Ceux-là ont droit au titre d'"abonnés historiques". Et pour les féliciter, ils auront droit à l'honneur ultime : un tour d'honneur avant un match au Parc des Princes ! On le répète : voilà une très bonne idée qui mériterait d'être reprise partout en France !

𝐀𝐁𝐎𝐍𝐍𝐄́𝐒 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐐𝐔𝐄𝐒 ❤️💙 Une vie en Rouge & Bleu



À compter de cette saison, lorsque qu’un supporter du Paris Saint-Germain entame sa 40ème saison d’abonnement, il accède au statut prestigieux d’Abonné(e) Historique. 🤩



