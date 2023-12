PSG : une immense surprise pour Mbappé à Dortmund ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Dortmund prépare activement le choc contre le PSG. Au lendemain de leur défaite à domicile face au RB Leipzig (2-3), les joueurs du Borussia ont bénéficié d’un jour de repos mais ils étaient nombreux hier à se rendre au centre d’entraînement pour y subir des soins. Edin Terzic se creuse déjà les méninges pour tenter de trouver la solution idéale en arrière droit afin de maîtriser au mieux Kylian Mbappé. À ce poste, le technicien du BVB se retrouve face à un dilemme.

Süle en dépannage à droite ?

Privé de Julian Ryerson (genou), il doit aussi faire sans Thomas Meunier et Mateu Morey, qui ne sont pas qualifiés pour la phase de groupes. Selon L’Équipe, Terzic devrait miser sur Niklas Süle, qui a déjà occupé cette position dans le passé pour dépanner. S’il n’est pas le joueur le plus rapide, l’ancien défenseur du Bayern Munich est précieux par son sens de l’anticipation. Après une indisponibilité de dix jours à cause d’une grippe, il ne sera toutefois pas en pleine possession de ses capacités physiques. De bon augure pour Mbappé et le PSG.

