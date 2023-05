PSG : une immense surprise signée Campos pour l’après Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG sera champion de France pour la onzième fois de son histoire s’il ne perd pas samedi à Strasbourg (21h). La mission semble dans les cordes de Christophe Galtier, qui s’est refait la cerise après une période très tourmentée. Encouragé à revoir sa communication à Doha, l’ancien coach de l’ASSE sait que ses jours sont comptés sur le banc du PSG. Luis Campos s’est déjà lancé sur la piste de son successeur et aura déjà plusieurs noms sous le coude. Au-delà des rumeurs José Mourinho et Thiago Motta, L’Équipe croit savoir que le profil de Marcelo Gallardo dispose de partisans.

Abel Ferreira plaît à Luis Campos

À 47 ans, l’Argentin avait fait partie des profils étudiés il y a un an mais il avait fait savoir qu’il comptait aller au bout de son contrat avec River Plate. Désormais libre, l’ancien milieu, qui a évolué une saison au PSG (2007-2008), veut retrouver un poste en Europe. Toujours d’après L’Équipe, une surprise qui mènerait à un coach prometteur mais méconnu serait possible, Campos n’ayant jamais caché, en privé, ces dernières années qu’il suivait avec attention l’évolution du jeune et brillant entraîneur de Palmeiras Abel Ferreira (44 ans, ex Braga). Affaire à suivre...

