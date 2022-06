PSG : une légende de l’OM s’en prend à Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La première saison de Lionel Messi au PSG a été très moyenne, voire même mauvaise (26 matchs en Ligue 1, 6 buts). Son adaptation à sa nouvelle équipe ne lui a pour l’instant pas réussie. L’Argentin a longtemps semblé à court d’énergie et à court d’envie sur le terrain. Une attitude qui avait poussé les supporters du PSG à le siffler au Parc des Princes. Pour Jean-Pierre Papin, l’ancien joueur de l’OM, le problème vient de l’acclimatation et de l’âge.

« Messi ne peut pas jouer n’importe où »

« Ce n’est pas facile de jouer avec Messi. C’est un joueur à part, qui ne défend pas, et c’est un problème. Nous avons vu Messi avec Barcelone et ça nous manque de ne pas le voir répéter ces choses-là. Le problème, c’est que Messi ne peut pas jouer n’importe où », analyse le Ballon d’Or 1991, aujourd’hui entraîneur de Chartres, dans une interview donnée à Sky Sport Italia. « Messi est un joueur de Barcelone, du grand Barcelone. Le fait d’arriver dans une nouvelle équipe, même si elle est forte comme celle de Paris, c’est très difficile pour lui ».

« On a des souvenirs incroyables de Messi et cette année, il n’a pas été incroyable. Ce n’est pas une question d’environnement », continue Jean-Pierre Papin. « Il a 35 ans et il ne peut pas être le Messi qu’il était il y a cinq ans. Quand tu prends de l’âge, c’est plus difficile. (…) En tout cas, Messi ne peut pas être sifflé, un joueur qui a sept Ballon d’Or ne peut pas être sifflé ».

