PSG : une légende du Barça a oublié Messi !

Malgré sa retraite, Gerard Piqué continue de faire parler de lui. Entre le feuilleton avec son ex-compagne, Shakira et sa Kings League, l’ancien du FC Barcelone est toujours au centre de l’attention. Sur la chaîne de John Nellis, l’ancien international espagnol a été interrogé sur le sacre à la Coupe du Monde avec l’Argentine de son ancien coéquipier et ami du Barça, Lionel Messi avant d’avouer qu’il ne l’a pas félicité. « C’est fou, mais la vérité, c’est que j’étais totalement déconnecté de la Coupe du Monde depuis ma retraite. Je n’ai regardé aucun des matchs, juste la finale, et même pas tout le match. J’essaie de me déconnecter. Je suis parti en vacances pour quelques jours. Mes derniers mois ont été difficiles en tant que professionnel et j’avais vraiment besoin de me déconnecter du football. », a-t-il confié. ⚽️ PSG - Mercato : un crack du FC Barcelone réclame le retour de Messi #ButFC https://t.co/tLQTV8dIju — But! Football Club (@club_but) February 14, 2023

