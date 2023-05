PSG : une nouvelle affaire prête à éclater, Al-Khelaïfi impacté à Doha ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L’affaire fait grand bruit depuis hier au PSG : le CUP a décidé de cesser ses activités en tribunes jusqu’à nouvel ordre en raison d’un profond différend avec le club et plus particulièrement son président, Nasser al-Khelaïfi. « Les ultras ont fait la seule chose qu’il ne fallait pas faire : s’en prendre à Nasser, décrypte dans L’Équipe un fin connaisseur de la problématique. En termes d’images, c’est catastrophique. Des vidéos les montrant devant le siège en train de l’insulter ou la banderole déployée à Troyes dimanche (3-1) circulent jusqu’à Doha. Et ce n’est pas sans conséquences, ça Nasser ne peut pas l’accepter. » « La preuve que le CUP ne contrôle pas ses membres » Cet affront peut être vécu comme une trahison par Al-Khelaïfi, qui s’était impliqué dans leur retour au premier plan. « Tout le monde pense, et pas seulement Nasser, mais aussi les autres fans, la police, les gens sensés que trop c’est trop de voir les ultras aller traquer les joueurs jusque devant leur maison, dit-on dans l’entourage du président du PSG. C’est la preuve aussi que le CUP ne contrôle pas ses membres, comme il le reconnaît. »

La prophétie de L'Équipe se vérifie

Du côté du PSG, on dit officiellement prendre acte de la décision du CUP de cesser ses activités et fait savoir que la porte demeure ouverte pour une issue favorable. En interne, ils sont plusieurs à se demander pourquoi le club consacre autant de temps et d’énergie à 2 000 ou 3 000 supporters, grosso modo le nombre de membres du CUP, alors qu’il possède des listes d’attente de plusieurs milliers de personnes pour s’abonner. Et dire que L’Équipe, lundi, avait lancé cette prédiction au détour de l’affaire Messi : « Dans l’attente du nouvel épisode extra-sportif de cette semaine, Paris peut souffler. Un peu… »

Le Collectif Ultras a décidé de cesser ses activités en tribunes et semble très remonté contre Nasser Al-Khelaïfi, décidément encore dans la tourmente à la présidence du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale doit agir.

