PSG : une nouvelle bombe prête à exploser entre Messi et Mbappé

Dimanche, Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde 2022 Au Qatar avec l'Argentine. Le septuple Ballon d'Or a gagné le seul trophée qui lui manquait dans sa carrière face aux Bleus de Kylian Mbappé. Le joueur de l'Albiceleste a été élu meilleur joueur du tournoi tandis que le français est le meilleur buteur de la compétition. À l'heure actuelle, les 2 hommes sont les candidats les plus sérieux pour décrocher le prochain Ballon d'Or.

Coéquipier où PSG, cette course au titre du meilleur joueur de l'année pourrait causer des problèmes au club de la capitale selon l'Equipe, « Le défi du PSG sera à présent de gérer cette profusion de biens pour éviter une rivalité interne, sachant que le duo se partage les lauriers dans les différents tableaux d'honneur ». En effet, avec Paris, les deux hommes sont sur un nuage. La Pulga est le meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue des Champions tandis que le Français est le meilleur buteur des 2 compétitions.

« On peut penser qu'ils sauront faire la part des choses mais quand il y aura un penalty à tirer, quand il faudra choisir entre la passe et le tir, l'intérêt collectif prévaudra-t-il à chaque fois ? », explique le quotidien sportif. Un vrai challenge pour Christophe Galtier qui va devoir gérer une situation plus que particulière.