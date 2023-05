PSG : une nouvelle provocation de Neymar et Messi au club... et à Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Au moment où Kylian Mbappé célébrait son quatrième titre de meilleur joueur de Ligue 1 d’affilée, un record, Neymar et Lionel Messi étaient une nouvelle fois aux abonnés absents. Hier, le Brésilien était encore au Grand Prix de Monaco tandis que l’Argentin chantait à Barcelone au concert de Coldplay. À Montjuic, le public local s’est, encore une fois, montré très élogieux envers le champion du monde 2022. Selon L’Équipe, le PSG, dans la foulée de sa vive réaction après l’aller-retour non autorisé de Messi en Arabie saoudite au début du mois, entend désormais regarder d’un oeil plus aiguisé ce type de situation. La soirée de Neymar à Barcelone, pour fêter le titre de champion d’Espagne avec ses anciens coéquipiers du Barça, avait déjà été peu appréciée mi-mai.

Le clan Neymar monte au créneau

Mais au club, on soulignait alors que « Ney » s’était rendu sur place avant tout, et comme il le fait régulièrement, pour rendre visite à son fils et non pour fêter le titre. Cette fois, pas d’excuse. En interne, certains décrivent ce voyage, dès samedi, à Monaco, comme une nouvelle provocation de la part d’un joueur qui montrerait ces dernières semaines un attachement tout relatif à son club. On peut aussi se demander quel intérêt il porte vraiment à Kylian Mbappé, dont le sacre était couru d’avance... Le camp du joueur de 31 ans précise ne pas « avoir à donner d’explications » sur le choix de « Ney » de privilégier le Grand Prix de Monaco à Strasbourg... où`il était déjà absent pour fêter le 11e titre de champion du PSG à l’inverse de certains de ses coéquipiers blessés comme lui.

Contrairement à d'autres blessés, l'attaquant parisien Neymar n'a pas fêté le titre de champion de France avec ses coéquipiers, privilégiant un déplacement au Grand Prix de Monaco. Une attitude regrettée en interne https://t.co/Cth05jBbYq pic.twitter.com/KxWafOJygi — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 28, 2023

Pour résumer Neymar et Lionel Messi ont encore fait polémique. Très des trophées UNFP dimanche pour le nouveau sacre historique de Kylian Mbappé, les deux acolytes ont préféré faire passer leurs envies personnelles. Au PSG, la colère gronde une nouvelle fois.

