PSG : une petite bombe a explosé dans le vestiaire avant le FC Barcelone

Le PSG n’a pas tremblé hier à Brest. Solides et appliqués, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont fait qu’une bouchée du SB29 grâce notamment à un doublé d’un Kylian Mbappé de gala (3-0).

La préparation du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone est donc parfaite. La seule ombre au tableau vient de l’évocation de la remontada en 2017. Ce sujet crispe le vestiaire du PSG avant le choc de mercredi au Parc des Princes.

« Vous nous saoûlez avec la remontada »

« Je suis ici depuis deux mois mais je me suis aperçu qu’en France, il y avait une panique terrible à l’approche de certains matches par rapport aux blessures ou à la préparation, a soufflé Pochettino en conférence de presse. On a un plan et on n’est pas conditionné par toutes ces choses-là. On a établi un plan à suivre. »

Si le coach du PSG a calmé le jeu, Abdou Diallo a carrément renversé a table à l’heure d’évoquer la remontada ! « Vous nous saoûlez avec la remontada, a-t-il tonné en zone mixte. C'était avant, il y a de nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond, on respecte l'adversaire et on se respecte nous-mêmes. Et puis on va faire le maximum. »