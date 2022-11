Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Vous l'avez peut-être lu dans la journée sur notre site. Interrogé par de nombreux médias, Lionel Messi, le milieu de terrain de l'équipe d'Argentine, a assuré qu'il était prêt physiquement en vue de la Coupe du monde qui se tient en ce moment-même au Qatar. Reste que les médias argentins continuent de se poser des questions à la vue d'une image diffusée par la chaîne ESPN.

On peut y voir une cheville bien gonflée. Pourtant, au sein de la sélection, on assure qu’il s’agit d’une protection et que Messi a naturellement une partie de la cheville plus gonflée. Les prochaines heures permettront sans doute d'en savoir plus.