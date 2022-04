PSG : une piste se referme déjà pour l'après-Leonardo !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Si Doha n'a pas prévu de grande révolution avant la fin de saison au PSG, l'avenir de Leonardo s'inscrit quand même en pointillé. Revenu à Paris il y a trois ans pour redynamiser le projet, le Brésilien n'y est pas parvenus et certaines rumeurs font état de son possible remplacement par l'architecte du FC Séville Monchi, très apprécié des décideurs qataris.

Monchi ne veut pas quitter Séville

Cependant, d'après Mundo Deportivo, les chances que le deal se fasse sont aujourd'hui très faibles. Monchi ayant vécu une expérience difficile à l'AS Roma, ce dernier n'est plus vraiment désireux de voir si l'herbe est plus verte ailleurs.

Par ailleurs, Monchi apprécie sa vie tranquille en Andalousie et redoute le tumulte et la pression parisienne sous le feu des projecteurs. Conscient qu'il n'aura jamais les mains libres s'il doit composer avec les ingérences de QSI, l'Espagnol n'a même pas l'intention d'écouter une éventuelle offre du PSG.

Alexandre Corboz

Rédacteur