PSG : une première bonne nouvelle tombe pour Mbappé

Comment Kylian Mbappé se porte-t-il ? Sorti mercredi à Strasbourg à la fin du match entre la France et la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant de 22 ans est depuis au centre de discussions entre le staff des Bleus et celui du PSG.

Touché au mollet droit, le champion du monde 2018 a reçu des soins vendredi au camp des Loges et a passé de nouveaux examens afin de poser un diagnostic plus précis et éventuellement un délai d'absence. Selon L’Équipe, le PSG devrait donner plus de détails sur son buteur d'ici quelques jours.

Pendant ce temps, Mbappé va continuer à se soigner au centre d'entraînement parisien où il côtoiera ses coéquipiers non internationaux. Si aucun risque ne sera pris, le quotidien sportif précise que la sa présence pour le premier match de Ligue des champions du PSG à Bruges le 15 septembre ne semblerait pas être remise en cause à date. À moins, évidemment, d’un cataclysme.

Voici la une du journal L'Equipe de ce samedi 4 septembre 2021 : https://t.co/oONqw5xz6G pic.twitter.com/7mavrNGPLD — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2021