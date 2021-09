PSG : une première révolution a eu lieu au Parc des Princes après l'arrivée de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Habitués à rentrer sur le « Who Said I Would » de Phil Collins, les joueurs du PSG ont peut-être été décontenancé, comme certains supporters, d'être accompagné par un son de DJ Snake lors du dernier match au Parc des Princes le 14 août contre le RC Strasbourg (4-2). Il ne s'agissait pourtant pas d'une erreur.

Désormais, les artistes franciliens seront à l'honneur

A l'initiative de Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG, le club se cherche une identité musicale plus ancrée au territoire... Et tant pis si cela bouscule certains supporters. Comme le rapporte Le Parisien, « une vraie concertation sur le sujet » a été menée, notamment auprès des représentants du CUP.

« N'empêchons pas le club de poursuivre sa route, sans renier son passé », a glissé l'intéressé qui veut mettre en avant la production musicale francilienne, DJ Snake (originaire du Val d'Oise) étant le meilleur représentant qui soit pour démarrer : « On a vraiment de quoi être dans notre rôle d'acteur culturel. On est tout autant capables de mettre en lumière de grandes marques internationales ou de jeunes talents dans l'art ou la mode que de participer à l'expression des talents musicaux du Grand Paris ».

PSG : au Parc, la chanson d’entrée de Phil Collins s’efface devant la nouvelle stratégie musicale du club

