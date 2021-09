PSG : une recrue met un taquet à Messi, Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

A Liverpool, Georginio Wijnaldum a connu le gegenpressing de Jürgen Klopp, technique consistant à presser l'adversaire dès la perte du ballon. C'était donc au trio offensif, à savoir Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah, de mettre l'opposition en difficulté afin qu'elle rende le cuir le plus rapidement possible. Au PSG, avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé pas adeptes du replacement et encore moins des courses défensives, la musique devrait être différente.

Wijnaldum en a visiblement conscience, lui qui a déclaré au magazine néerlandais Voetbal International : "À Liverpool, la défense commence par les joueurs offensifs. Mais cela ne veut pas dire que les joueurs à Paris ne font rien. Je pense qu’ils font beaucoup de travail, même pendant les entraînements. C’est le moment de trouver un équilibre avec l’arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs. Nous devons tous nous habituer les uns aux autres". Trouver un équilibre, ce sera le grand objectif du PSG cette saison pour espérer aller au bout de ses rêves !

"Nous devons nous habituer les uns aux autres ! 🤝



(...)



Je suis au PSG 🔴🔵 depuis un petit moment et je vois tellement de qualités 🔥 !"



🎙️ @GWijnaldum 🇳🇱 via @VI_nl



L'interview de Wijnaldum 🇳🇱 sur son adaptation à Paris ➡️https://t.co/Bskqdpikyl#PSG #TeamPSG pic.twitter.com/dFEs16U7yS — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 8, 2021