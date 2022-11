PSG : une révolution approche à Paris

Cela pourrait-être une révolution pour le PSG ! Dans un entretien accordé à Bloomberg, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que le club de la capitale pourrait jouer au Stade de France, “Paris mérite un meilleur stade. Ma première option c’est de ne pas déménager. Mais la ville de Paris nous incite à bouger“, a-t-il expliqué.

Le président du PSG met un sacré coup de pression à la mairie de Paris qui bloque le projet d’agrandissement du Parc des Princes depuis des années. Il “envisage très sérieusement de faire une offre“ pour racheter le Stade de France. Une opportunité qui pourrait ravir l’État français, un dossier à suivre…

The French Government is looking for a buyer of Stade de France and PSG are now seriously considering making an offer. And there are two other new-build sites being explored as well.