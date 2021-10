PSG : une révolution pour faire exploser le trio Messi, Neymar et Mbappé contre l’OM ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG s’est imposé dans la douleur mardi contre le RB Leipzig (3-2). La victoire s’est dessinée en seconde période lorsque Mauricio Pochettino a décidé de se calquer sur l’organisation tactique adverse en passant à un 3-5-2 qui a rapidement permis l’égalisation de Lionel Messi à 2-2. Ce changement, déjà expérimenté dans un passé récent, pourrait bien être reconduit à l’avenir tant il semble taillé pour équilibrer l’équipe du PSG et permettre aux trois stars que sont Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé de flamber en attaque.

« C’est le meilleur schéma, explique Éric Rabesandratana dans L’Équipe. Tu exploites vraiment les qualités de tes latéraux, Hakimi et Mendes. Depuis des saisons, tu en veux des comme ça et là, tu les as. Pochettino devrait davantage jouer pour Hakimi. À trois derrière, tu gardes de la solidité dans l’axe, tu exploites davantage tes latéraux qui vont t’apporter plus offensivement et ainsi aider les trois de devant. »

Alain Roche va plus loin dans son analyse. « Contre Manchester City (2-0), le PSG a défendu à quatre et on ne s’est pas posé la question du changement de système. À trois derrière, ça peut davantage libérer tes trois stars offensives. Sur le papier c’est un système qui convient au profil de tes joueurs », conclut-il. Pochettino cèdera à la tentation dès dimanche contre l’OM... le plus souvent organisé avec une défense à 3 ?

🚨 Optimisme au sein du PSG concernant la présence de Neymar 🇧🇷 contre l’OM dimanche soir. La décision définitive sera prise ce samedi.



(@RMCsport)https://t.co/HfkhEzen8R — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 21, 2021