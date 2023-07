PSG : une sale nouvelle est tombée pour Edinson Cavani !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

El Matador va devoir rebondir. Après une saison pénible en Liga, malgré 5 buts marqués en 25 matchs, Edinson Cavani ne devrait pas s'éterniser au FC Valence. Le coach des Ches, Ruben Baraja, a fait savoir à l'ancien Parisien qu'il ne comptait plus sur lui, avant de l'écarter du groupe.

Un séjour dans le loft

Non retenu pour le stage de préparation de l'équipe valencienne en Suisse, l'homme aux 200 buts avec le PSG garde toujours un an de contrat (jusqu'en juin 2024) mais ses pépins physiques et son salaire important posent problème au club espagnol. Le buteur de 36 ans aurait par ailleurs refusé une proposition venue d'Arabie Saoudite. Avis aux intéressés, Cavani est prêt pour un nouveau challenge.

