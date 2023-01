PSG : une solution enfin trouvée pour le Parc des Princes ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Le dossier traîne. Depuis longtemps. Et il est une évidence que Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, va finir par activer un levier au sujet de l'enceinte de son club. La Mairie de Paris ne voulant pas vendre le Parc des Princes, du moins au prix proposé par les Qataris, il se disait que le club de la capitale envisageait d'aller ailleurs. Au Stade de France ? Compliqué car les supporters parisiens ne veulent pas en entendre parler.

Construire un autre stade ? Coûteux. Et pas nécessairement bien accepté, une fois encore, par les supporters. Reste une autre solution, évoquée par le quotidien l'Equipe dans son édition du jour : l'agrandissement du Parc à 60 000 places. "Des projets d'extension à 60 000 places ont ainsi été présentés à Al-Khelaïfi. "C'est tout à fait possible de faire passer le Parc des Princes à 60 000 places, et ce sans rehausser la structure ni l'étendre", confie Tom Sheehan, d'ORIGIN, le cabinet d'architecture ayant réalisé les travaux dans le cadre de la rénovation pour l'Euro 2016."

Le PSG serait disposé à payer pour les travaux, à hauteur de 300 ou 400 millions d'euros. Mais comme le rajoute le quotidien sportif, demeure seulement une problématique. "Il est nécessaire de restreindre les contraintes administratives, notamment celles liées au Plan local d'urbanisme (PLU). Dans la version en vigueur, il limite la hauteur des bâtiments parisiens à 37 mètres. Avec un point culminant à 48 mètres, le Parc des Princes jouit déjà d'une dérogation. Selon nos informations, la Ville de Paris étudie des modifications de son PLU qui doivent entrer en vigueur cette année."

Ne restera plus, si la modification est acquise, qu'à espérer que Anne Hidalgo, la Maire de Paris, et Nasser al-Khelaïfi, se mettent autour d'une même table.