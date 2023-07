PSG : une star du club cambriolée, ligotée et hospitalisée !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Gros choc pour Gianluigi Donnarumma. Selon Le Parisien, le gardien du PSG, qui se trouvait chez lui avec sa compagne, a été cambriolé à leur domicile parisien dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Selon l’AFP, le couple, pris en charge à l’hôpital après les faits, a été « ligoté » par « plusieurs individus » dans son appartement du VIIIe arrondissement de la capitale. Donnarumma absent pour la tournée en Asie ? La Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l’enquête. Devant ces faits d’une extrême gravité, on doute que le portier italien soit apte à disputer le match amical programmé contre Le Havre en fin d’après-midi à Poissy et peut-être même de participer à la tournée au Japon et en Corée du Sud prévue à partir de demain jusqu’au 2 août. 🔴 Gianluigi Donnarumma et sa compagne cambriolés à leur domicile parisien



Le couple, qui a été «ligoté» par «plusieurs individus» dans son appartement du VIIIe arrondissement, a été hospitalisé

➡️ https://t.co/Uj8jUF8O7T pic.twitter.com/sBbSOS7fp6 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon Le Parisien, le couple Donnarumma, pris en charge à l’hôpital après un cambriolage, a été « ligoté » par « plusieurs individus » dans leur appartement du VIIIe arrondissement de la capitale. Le gardien du PSG est encore sous le choc.

Bastien Aubert

Rédacteur