PSG : Doha devant une immense désillusion après le Bayern Munich ?

Si l'UEFA tente d'arrondir les angles avec un nouveau format de Ligue des Champions à partir de 2024, cela n'empêche pas les grands clubs européens de comploter en sous-marin et de travailler au projet d'une Superligue européenne fermée.

Nasser Al-Khelaïfi reste dans le camp de l'UEFA

Dans ce projet à l'initiative de Florentino Perez (Real Madrid) et Andrea Agnelli (Juventus) duquel serait exclu le PSG selon L'Equipe. En effet, il réunirait les géants anglais (Liverpool, Manchester United, Manchester City), espagnols (Real Madrid, FC Barcelone), italiens (Juventus, Inter Milan, AC Milan) et allemands, plus quelques invités (Ajax, FC Porto, etc.).

Il ne s'agit cependant pas d'un « délit de sale gueule » pour Paris mais davantage d'un problème de volonté. En effet, si Andrea Agnelli planche sur un projet sans le PSG, c'est d'abord parce que Nasser Al-Khelaïfi ne soutient pas l'initiative. Proche d'Aleksander Ceferin, membre du comité exécutif de l'UEFA, le président du PSG préfère rester dans les clous de l'instance … Tout en tendant vers une C1 plus rémunératrice.