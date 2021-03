PSG : une vérité éclate sur la relation Leonardo - Tuchel

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au Dijon FCO

Longtemps, Leonardo a fait semblant de se formaliser quand la rumeur de l'arrivée imminente de Massimiliano Allegri circulait dans les travées du Parc des Princes. Le directeur sportif du PSG reconnaissait volontiers qu'il adorait l'entraîneur italien, qu'il a connu à l'AC Milan avant de suivre ses succès à la Juventus Turin, mais pas de là à le recruter. Dans ces cas-là, il caressait Thomas Tuchel dans le sens du poil, flattait son bilan. Sauf que le Brésilien a fini par avoir la peau de l'Allemand, juste avant Noël. Que leurs divergences sont apparues au grand jour. Et aujourd'hui, un proche d'Allegri révèle qu'il y a bien eu contact entre le technicien transalpin et le PSG.

Et maintenant, Allegri est disponible !

La radio napolitaine Kiss Kiss a demandé à Giovanni Galeone pourquoi son ami Allegri n'avait toujours pas retrouvé de poste, deux ans après son départ de la Juventus. Il a répondu : "La raison est simple : il a rencontré quelques problèmes familiaux graves et il a dû dire non à des clubs importants. Max a dit non à Chelsea, Arsenal, au Real Madrid et aussi au PSG".

"Mais maintenant, il veut revenir et il veut un club de premier plan. Il a refusé le Real Madrid parce qu’il venait de décliner des offres d’autres clubs précédemment mentionnés. Je lui ai demandé comment il pouvait refuser un club aussi important et sa réponse m’a surprise : "Je ne suis pas un clown. Si j’ai dit non à d’autres clubs, je ne peux pas accepter une autre offre dix jours après. Je ne suis pas un clown". Allegri est un homme honnête, un gentleman et un grand professionnel." Le problème, c'est que le PSG a, a priori, trouvé son bonheur en matière d'entraîneur…